Директору центра, где умер Марьянов, дали условный срок

Суд приговорил к трем годам условного заключения директора реабилитационного центра в Московской области, где в 2017 году умер актер Дмитрий Марьянов. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.

Речь идет об Оксане Мосуновой, которая была признана судом виновной по статье об оставлении в опасности, оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека.