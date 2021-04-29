Директору центра, где умер Марьянов, дали условный срок
Суд приговорил к трем годам условного заключения директора реабилитационного центра в Московской области, где в 2017 году умер актер Дмитрий Марьянов. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.
Речь идет об Оксане Мосуновой, которая была признана судом виновной по статье об оставлении в опасности, оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека.
Отмечается, что Мосуновой также назначено три года испытательного срока.
Актер Дмитрий Марьянов скончался 15 октября 2017 года, на 47-ом году жизни. Как установило следствие, с 6 по 15 октября он находился в реабилитационном центре, где многократно жаловался сотрудникам на плохое самочувствие. Однако директор центра отказывалась доставить актера в больницу и запретила вызывать скорую помощь.
Ранее адвокат Виктория Крылова на пресс-конференции НСН заявила, что Дмитрия Марьянова можно было спасти, если бы вовремя была оказана медицинская помощь.
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