Директору центра, где умер Марьянов, дали условный срок

Суд приговорил к трем годам условного заключения директора реабилитационного центра в Московской области, где в 2017 году умер актер Дмитрий Марьянов. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.

Речь идет об Оксане Мосуновой, которая была признана судом виновной по статье об оставлении в опасности, оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека.

В смерти Марьянова заподозрили директора центра «Феникс»

Отмечается, что Мосуновой также назначено три года испытательного срока.

Актер Дмитрий Марьянов скончался 15 октября 2017 года, на 47-ом году жизни. Как установило следствие, с 6 по 15 октября он находился в реабилитационном центре, где многократно жаловался сотрудникам на плохое самочувствие. Однако директор центра отказывалась доставить актера в больницу и запретила вызывать скорую помощь.

Ранее адвокат Виктория Крылова на пресс-конференции НСН заявила, что Дмитрия Марьянова можно было спасти, если бы вовремя была оказана медицинская помощь.


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ФОТО: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:Дмитрий Марьянов
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