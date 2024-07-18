Директора Тюменского драмтеатра Осинцева арестовали по делу о мошенничестве

Такое решение принял Ленинский районный суд Тюмени в отношении обвиняемых, которых подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

«Обвиняемые будут находиться под домашним арестом до 27 августа 2024 года», — уточнили в пресс-службе.

По данным следствия, директор и его заместитель заключали договоры о совместном прокате спектаклей с января 2023 года по апрель 2024 года. При этом, одной из сторон которого был Тюменский драматический театр, другой - организация, руководителем которой был Чурсин. При этом обвиняемые сознательно занижали доход театра, нанеся, тем самым, ущерб на сумму более 14 миллионов рублей.

Ранее суд арестовал бывшего руководителя департамента культуры Москвы Кибовского, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

