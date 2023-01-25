Директора Музея истории Екатеринбурга оштрафовали за пост в соцсети

Дело на Пушкарева было заведено 15 декабря за пост в Facebook (соцсеть принадлежит компании Meta, в России она запрещена как экстремистская), опубликованный 41 неделю назад. Пушкарев вину не признал, он утверждает, что забросил с февраля свою страницу в это соцсети, доступ к аккаунту потерял. Его адвокат настаивал, что пост мог опубликовать кто-то другой.

На днях депутат Госдумы Екатерина Стенякина предложила лишать российских деятелей культуры государственных наград за публичную дискредитацию Вооруженных сил РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».











