Директора Музея истории Екатеринбурга оштрафовали за пост в соцсети

Директора Музея истории Екатеринбурга Игоря Пушкарева суд приговорил к выплате штрафа в 30 тысяч рублей по статье о дискредитации ВС РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

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Дело на Пушкарева было заведено 15 декабря за пост в Facebook (соцсеть принадлежит компании Meta, в России она запрещена как экстремистская), опубликованный 41 неделю назад. Пушкарев вину не признал, он утверждает, что забросил с февраля свою страницу в это соцсети, доступ к аккаунту потерял. Его адвокат настаивал, что пост мог опубликовать кто-то другой.

На днях депутат Госдумы Екатерина Стенякина предложила лишать российских деятелей культуры государственных наград за публичную дискредитацию Вооруженных сил РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».




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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:Вооруженные Силы РФСудЕкатеринбург
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