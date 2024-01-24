Директора института РАН уволили после слов о связи между грехами и болезнями

Директора Института общей генетики имени Н. И. Вавилова Российской академии наук (ИОГен РАН) Александра Кудрявцева сняли с должности, пишет ТАСС.

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Отмечается, что с 24 января ИО руководителя института назначили доктора биологических наук Андрея Мисюрина.

Весной 2022 года большой резонанс вызвали слова Кудрявцева о том, что генетические болезни являются результатом греха, напоминает «Радиоточка НСН».

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