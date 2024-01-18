Должностным лицам Кипра запретили въезд в Россию
Нескольким должностным лицам Кипра будет закрыт въезд на территорию России. Об этом говорится в заявлении МИД РФ.
В ведомстве указали, что решение было принято в ответ на неприемлемые действия правительства республики в отношении собственного корреспондента «Российской газеты» Александра Гасюка, а также сотрудника посольства России Данила Дойникова.
Журналиста задержали в Никосии 5 октября 2023 года. По словам Гасюка, к нему применили силовые методы и травмировали ему руку. В Россию он вернулся 7 октября.
«Посол Кипра в Москве был проинформирован об ответных мерах в связи с неприемлемыми действиями кипрских властей... Должностным лицам республики, непосредственно причастным к провокации, запрещен въезд на территорию РФ», - заключили в российском министерстве.
Ранее российские власти, в ответ на введение нового пакета санкций против РФ, существенно расширили список представителей евроинститутов и стран Евросоюза, которым запрещён въезд на территорию России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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