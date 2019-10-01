Директор Заворотнюк подтвердил, что актриса выступит на телевидении

Концертный директор актрисы Анастасии Заворотнюк Стас Христов в интервью РИА ФАН подтвердил, что артистка даст телевизионное интервью, однако затруднился назвать конкретную дату. По его словам, пока есть договоренность с одним из телеканалов.

Ранее Христов обещал, что актриса даст интервью до конца сентября. Кроме того, в разговоре с агентством он не стал раскрывать текущее состояние здоровья Заворотнюк, сославшись на то, что распространяться на эту тему ему запретила семья артистки.