Директор Заворотнюк подтвердил, что актриса выступит на телевидении
Концертный директор актрисы Анастасии Заворотнюк Стас Христов в интервью РИА ФАН подтвердил, что артистка даст телевизионное интервью, однако затруднился назвать конкретную дату. По его словам, пока есть договоренность с одним из телеканалов.
Ранее Христов обещал, что актриса даст интервью до конца сентября. Кроме того, в разговоре с агентством он не стал раскрывать текущее состояние здоровья Заворотнюк, сославшись на то, что распространяться на эту тему ему запретила семья артистки.
Ранее СМИ сообщили о госпитализации Анастасии Заворотнюк в тяжелом состоянии из-за рака мозга. При этом ходили слухи, что онкологическое заболевание актрисы могло стать следствием проведения процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) – якобы, по такому же сценарию развивалась болезнь певицы Жанны Фриске.
Болезни актрисы был посвящен выпуск программы «Жить Здорово», которую ведет Елена Малышева. Она заявила, что на ранней стадии обнаружения возможно выздоровление. В свою очередь коллега ведущей отметил, что на более поздних стадиях такую опухоль практически невозможно удалить, пишут «Дни.ру».
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