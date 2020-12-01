Директор центра «Вектор» рассказал о вакцине от ВИЧ

Глава научного центра «Вектор» Ринат Максютов заявил, что центр более 20 лет разрабатывает вакцину от ВИЧ и проводил её испытания на добровольцах, сообщает Ura.ru.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что Россия обладает прототипами вакцины от ВИЧ, в частности, над препаратом работают в новосибирском центре «Вектор».

По словам Максютова, центр накопил большой опыт работы над созданием вакцины от ВИЧ. Прототип препарата прошёл первую фазу клинических испытаний, однако сейчас исследования вакцины приостановлены. Глава «Вектора» не прокомментировал причины остановки испытаний и возможные сроки из возобновления.

Максютов добавил, что несмотря на долгое существование ВИЧ-инфекции, попытки создания вакцины не были успешными.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии ВИЧ в конце XX века. По данным организации, по состоянию на конец 2011 года в мире 60 млн человек заразились ВИЧ-инфекцией, 25 млн из них скончались.

По данным Федерального научно-методического Центра по профилактике и борьбе со СПИД, а также Роспотребнадзора, в России с 1994 по 2019 годы было официально зарегистрировано 1 343 439 случаев заражения ВИЧ.

