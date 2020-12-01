Попова заявила о наличие в РФ прототипа ВИЧ-вакцины
Россия уже обладает прототипами вакцины от вируса иммунодефицита человека. Об этом заявила руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова.
Она пояснила, что Россия участвует в разработке ВИЧ-вакцины уже довольно длительное время. Прототип препарата есть, в частности, в новосибирском Научно-исследовательском центре «Вектор», разработавшим одну из вакцин от коронавируса.
Попова приняла участие в открытии Научного центра по профилактике и борьбе со СПИДом при ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора в Москве. На церемонии также присутствовала вице-премьер РФ Татьяна Голикова,.
Открытие медицинского учреждения приурочено к Всемирному дню борьбы со СПИДом, который отмечается ежегодно 1 декабря. Центр будет заниматься диагностикой, профилактикой и лечением синдрома приобретённого иммунодефицита.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru