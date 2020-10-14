Директор школы №2098: Учёба младших классов пройдет с соблюдением всех мер безопасности

Обучение младших классов московской школы №2098 по окончании каникул будет вестись с соблюдением всех мер безопасности, связанных с противодействием распространению коронавируса. Об этом рассказала АГН «Москва» директор школы Надежда Перфилова.

Среди профилактических мер она назвала измерение температуры, обработку рук антисептиком. Все учителя и другие работники учебного заведения будут обязаны находиться в масках и перчатках.

Кроме того, появилась возможность две недели учиться без старшеклассников. В связи с этим, пятые классы будут переведены в другой учебный корпус. При этом Перфилоа подчеркнула необходимость учитывать, что младшеклассники в меньшей степени подвержены заболеванию.

По решению властей столицы, с понедельника, 19 октября ученики 1-5 классов возвращаются в школы после двухнедельных каникул. Школьники 6-11 классов на ближайшие 14 дней переводятся на дистанционный режим обучения.

