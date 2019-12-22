Директор Ротару подтвердил ее участие в «Голубом огоньке»

Концертный директор певицу Софии Ротару Сергей Лавров рассказал, в каких проектах певица участвовала во время пребывания в России. Комментарий он дал Газете.ru.

«Со 2 декабря по 14 декабря находилась в Москве. Отыграла на всевозможных "Огоньках" и "Песнях года". Уже даже дала концерт в Монако», — рассказал о гастрольном графике «звезды» Лавров.

Ранее появилась информация, что Ротару примет участие в традиционном новогоднем шоу «Голубой огонек» на российском телевидении, в отличие от отечественной «звезды» Аллы Пугачевой, которая отказалась от съемок в проекте.