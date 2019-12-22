Директор Ротару подтвердил ее участие в «Голубом огоньке»
Концертный директор певицу Софии Ротару Сергей Лавров рассказал, в каких проектах певица участвовала во время пребывания в России. Комментарий он дал Газете.ru.
«Со 2 декабря по 14 декабря находилась в Москве. Отыграла на всевозможных "Огоньках" и "Песнях года". Уже даже дала концерт в Монако», — рассказал о гастрольном графике «звезды» Лавров.
Ранее появилась информация, что Ротару примет участие в традиционном новогоднем шоу «Голубой огонек» на российском телевидении, в отличие от отечественной «звезды» Аллы Пугачевой, которая отказалась от съемок в проекте.
Напомним, София Ротару вместе с Аллой Пугачевой была одна из самых известных и популярных советских артисток, с 1973 года принимала участие в программе «Песня года», но в 2018-м отменила свое выступление.
Свое решение она обосновала тем, что не хочет «обострять ситуацию и провоцировать радикально настроенных соотечественников». Позже СМИ написали, что время проведения украинскими силовиками операции в Донбассе Ротару пожертвовала ВСУ крупную сумму.
Ранее российский Сенатор Валерий Рязанский, ранее выступавший с критикой в адрес Софии Ротару, в эфире НСН пожелал певице и всем «звездам» нести вечные ценности.
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