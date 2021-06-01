Директор «Петергофа» рассказала, как читала лекции рабочим завода
2–5 июня 2021 года на площадке Петербургского международного экономического форума в режиме реального времени будет работать интерактивная студия российского общества «Знание», которая станет открытой дискуссионной площадкой для ключевых спикеров форума с широкой аудиторией.
Среди спикеров и генеральный директор Государственного музея-заповедника «Петергоф» Елена Кальницкая, сообщает life.ru.
Кальницкая отметила, что задача современного просвещения – искать новые подходы к аудитории, отталкиваясь от интересов слушателей, и поделилась воспоминаниями о том, как ей пришлось читать лекции рабочим на заводе, этот опыт запомнился ей и стал для нее особенным.
Среди других приглашенных спикеров - декан экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Александр Аузан, генеральный директор ОАО «РЖД» Олег Белозёров, режиссёр Константин Богомолов, глава Сбербанка Герман Греф и другие лидеры бизнеса, экономисты, государственные деятели, представители науки и искусства.
Ранее сообщалось, что выступление президента РФ Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) будет посвящено социально-экономическому развитию страны и инвестиционной привлекательности.
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