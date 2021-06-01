Директор «Петергофа» рассказала, как читала лекции рабочим завода

Кальницкая отметила, что задача современного просвещения – искать новые подходы к аудитории, отталкиваясь от интересов слушателей, и поделилась воспоминаниями о том, как ей пришлось читать лекции рабочим на заводе, этот опыт запомнился ей и стал для нее особенным.

Среди других приглашенных спикеров - декан экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Александр Аузан, генеральный директор ОАО «РЖД» Олег Белозёров, режиссёр Константин Богомолов, глава Сбербанка Герман Греф и другие лидеры бизнеса, экономисты, государственные деятели, представители науки и искусства.

Ранее сообщалось, что выступление президента РФ Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) будет посвящено социально-экономическому развитию страны и инвестиционной привлекательности.

