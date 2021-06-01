В Бундестаге рассказали об ожиданиях от участия в ПМЭФ

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), который состоится 2-5 июня, предоставляет шанс для укрепления взаимопонимания с российской стороной. Об этом РИА Новости заявил глава комитета бундестага ФРГ по экономике и энергетике Клаус Эрнст.

По его словам, пандемия помешала личным встречам в прошлом году, форум будет первой возможностью поговорить с партнерами.