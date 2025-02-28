Экс-зампреда правительства Рязанской области арестовали на два месяца

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следователя.

Следствие полагает, что Никитин за денежное вознаграждение сообщал о предстоящих закупках одному из предпринимателей и помогал побеждать на торгах.

Отмечается, что Никитин уволился по собственному желанию за два дня до задержания.

Ранее троих должностных лиц АО «Макфа» задержали по подозрению в покушении на получение взятки в особо крупном размере, возбуждены уголовные дела. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

