Экс-зампреда правительства Рязанской области арестовали на два месяца
Советский районный суд Рязани арестовал на два месяца экс-зампреда правительства региона Артема Никитина по обвинению в получении взятки в особо крупном размере (17 млн рублей). Об этом сообщило РИА Новости.
Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следователя.
Следствие полагает, что Никитин за денежное вознаграждение сообщал о предстоящих закупках одному из предпринимателей и помогал побеждать на торгах.
Отмечается, что Никитин уволился по собственному желанию за два дня до задержания.
Ранее троих должностных лиц АО «Макфа» задержали по подозрению в покушении на получение взятки в особо крупном размере, возбуждены уголовные дела. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru