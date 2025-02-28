Экс-зампреда правительства Рязанской области арестовали на два месяца

Советский районный суд Рязани арестовал на два месяца экс-зампреда правительства региона Артема Никитина по обвинению в получении взятки в особо крупном размере (17 млн рублей). Об этом сообщило РИА Новости.

Троих подозреваемых из «Макфы» задержали за покушение на получение взятки

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следователя.

Следствие полагает, что Никитин за денежное вознаграждение сообщал о предстоящих закупках одному из предпринимателей и помогал побеждать на торгах.

Отмечается, что Никитин уволился по собственному желанию за два дня до задержания.

Ранее троих должностных лиц АО «Макфа» задержали по подозрению в покушении на получение взятки в особо крупном размере, возбуждены уголовные дела. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Руслан Кривобок
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