Директор института в «Станкине» задержан по делу о многомиллионных хищениях
Директора института технологического развития ракетно-космической промышленности МГТУ «Станкин» Григория Зусева задержали в рамках расследования уголовного дела о многомиллионных хищениях инвестиционных средств. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Отмечается, что Зусева задержали в Москве в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий. После проведения следственных действий правоохранители ходатайствовали об избрании в отношении директора института меры пресечения в виде заключения под стражу. Как уточнили в пресс-службе Тверского суда Москвы, Зусева поместили под домашний арест до 2 октября, пишет РИА ФАН.
Как отметил другой собеседник ТАСС, доследственную проверку в отношении должностных лиц «Станкина» инициировал Минпромторг. В ведомстве заподозрили руководство престижного вуза в «задвоении, а то и затроении работ, невыполнении установленных государственным контрактом объемов» и фиктивных подрядах, сумма нанесенного государству ущерба может составить до 500 млн рублей, отмечает телеканал «360».
Позже источник агентства в правоохранительных органах сообщил, что Зусев дал признательные показания по делу о хищениях, подробно рассказав о совершенном им преступлении. Органы следствия, представители подозреваемого и «Станкина» пока не предоставили официальных комментариев.
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