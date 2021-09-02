Директор института в «Станкине» задержан по делу о многомиллионных хищениях

Директора института технологического развития ракетно-космической промышленности МГТУ «Станкин» Григория Зусева задержали в рамках расследования уголовного дела о многомиллионных хищениях инвестиционных средств. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что Зусева задержали в Москве в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий. После проведения следственных действий правоохранители ходатайствовали об избрании в отношении директора института меры пресечения в виде заключения под стражу. Как уточнили в пресс-службе Тверского суда Москвы, Зусева поместили под домашний арест до 2 октября, пишет РИА ФАН.

Как отметил другой собеседник ТАСС, доследственную проверку в отношении должностных лиц «Станкина» инициировал Минпромторг. В ведомстве заподозрили руководство престижного вуза в «задвоении, а то и затроении работ, невыполнении установленных государственным контрактом объемов» и фиктивных подрядах, сумма нанесенного государству ущерба может составить до 500 млн рублей, отмечает телеканал «360».

Позже источник агентства в правоохранительных органах сообщил, что Зусев дал признательные показания по делу о хищениях, подробно рассказав о совершенном им преступлении. Органы следствия, представители подозреваемого и «Станкина» пока не предоставили официальных комментариев.

