Директор Фадеева опроверг банкротство его совместной с Глюкозой киностудии

Киностудия продюсера Максима Фадеева и певицы Глюкозы (Натальи Чистяковой-Ионовой - прим. НСН) «Глюкоза Продакшн» признана банкротом. Об этом в пятницу, 10 апреля писали многочисленные СМИ. В публикациях отмечалось, что заявление о банкротстве уже направлено в арбитражный суд.

Менеджер Максима Фадеева Серафим Дубанов поспешил опровергнуть эту информацию, назвав появившуюся новость фейковой, пишет «Вечерняя Москва».

— Мы такой информацией не владеем. А эта новость не соответствует действительности, — заявил менеджер Фадеева.

Как сообщает источник, не в курсе банкротства и концертный директор Глюкозы Александр Качан. Также информацией не обладают и в самой киностудии.

Напомним, компания «Глюкоза продакшен» выпустила мультфильм «Савва. Сердце воина», провалившийся в прокате. Также она снимала все клипы певицы.