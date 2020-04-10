Директор Фадеева опроверг банкротство его совместной с Глюкозой киностудии

Киностудия продюсера Максима Фадеева и певицы Глюкозы (Натальи Чистяковой-Ионовой - прим. НСН) «Глюкоза Продакшн» признана банкротом. Об этом в пятницу, 10 апреля писали многочисленные СМИ. В публикациях отмечалось, что заявление о банкротстве уже направлено в арбитражный суд.

Менеджер Максима Фадеева Серафим Дубанов поспешил опровергнуть эту информацию, назвав появившуюся новость фейковой, пишет «Вечерняя Москва».

— Мы такой информацией не владеем. А эта новость не соответствует действительности, — заявил менеджер Фадеева.

Как сообщает источник, не в курсе банкротства и концертный директор Глюкозы Александр Качан. Также информацией не обладают и в самой киностудии.

Напомним, компания «Глюкоза продакшен» выпустила мультфильм «Савва. Сердце воина», провалившийся в прокате. Также она снимала все клипы певицы.

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Ранее НСН писала, что Максима Фадеева обвинили в плагиате. Претензию предъявил саратовский композитор и лидер группы «Покровск Альянс» Павел Петров, публикующий свое творчество в соцсетях. На своем канале YouTube Петров заявил, что сочиненная им еще в 2012 году песня «Дни и ночи» очень похожа на композицию Фадеева и певицы MOLLY (Ольги Серябкиной) «Я просто люблю тебя», которая появилась только в 2016 году.

Сам Фадеев комментировать заявление саратовского музыканта отказался. В эфире НСН продюсер удивился, что на эту историю вообще обратили внимание СМИ.

«Вам реально заняться нечем? Я 30 лет этим занимаюсь и пишу кучу... Ой, всё!», — сказал продюсер перед тем, как повесить трубку.

Стоит отметить, что обвинивший Фадеева в плагиате Павел Петров не собирается требовать, чтобы указали его авторство. В беседе с телеканалом «360» музыкант заявил, что продюсер может «на договорной и платной основе» взять другие его песни.



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ФОТО: РИА Новости//Екатерина Чеснокова
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