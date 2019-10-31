Продюсер Фадеев заявил, что Наргиз была убыточным проектом

Продюсер Максим Фадеев впервые подробно прокомментировал конфликт с расторжением контракта с певицей Наргиз Закировой. Об этом сообщает Дни.ру.

«Для меня проект Наргиз – это документальный проект. Он для меня был минус 16 млн рублей за 5 лет. Это минусовой для меня проект», - приводит издание слова Фадеева.

Музыкальный продюсер отметил, что артистка отработала вместе с ним 555 концертов, за которые получила $2,5 млн. При этом, по его словам, эта сумма делилась между ее группой в 100 человек, что «было нерентабельно».

Фадеев также признался, что изначально не хотел работать с Наргиз, поскольку ее внешность и возраст не подходили под стандарты лейбла Malfa. «Я постарался одеть ее в платье, привести ее в понятный вид для нашей аудитории», - пояснил он.



