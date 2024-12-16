Директор Долиной заявил, что певица не обращает внимания на санкции
Народная артистка РФ Лариса Долина продолжает работать и не обращает внимания на санкции, заявил директор певицы Сергей Пудовкин.
«Санкции против каждого жителя нашей страны существуют уже почти три года. По факту каждый уже под этими санкциями», - сказал он в беседе с «Газетой.Ru».
По словам Пудовкина, сама Долина не комментирует эту тему. В данный момент она активно готовится к юбилейному концерту «70», который состоится в сентябре 2025 года.
Ранее Евросоюз ввел 15-й пакет санкций против России. В санкционный список при этом вошли Лариса Долина, а также журналистка и гендиректор холдинга «Газпром‑Медиа» Тина Канделаки, политолог и директор дискуссионного клуба «Валдай» Тимофей Бордачев и еще ряд физлиц, напоминает «Радиоточка НСН».
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