Директор Долиной заявил, что певица не обращает внимания на санкции

«Санкции против каждого жителя нашей страны существуют уже почти три года. По факту каждый уже под этими санкциями», - сказал он в беседе с «Газетой.Ru».

По словам Пудовкина, сама Долина не комментирует эту тему. В данный момент она активно готовится к юбилейному концерту «70», который состоится в сентябре 2025 года.

Ранее Евросоюз ввел 15-й пакет санкций против России. В санкционный список при этом вошли Лариса Долина, а также журналистка и гендиректор холдинга «Газпром‑Медиа» Тина Канделаки, политолог и директор дискуссионного клуба «Валдай» Тимофей Бордачев и еще ряд физлиц, напоминает «Радиоточка НСН».

