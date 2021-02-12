Дипломаты ЕС повторно пришли на заседание суда по делу Навального

Сотрудники посольства Эстонии и Латвии в Москве пришли в Бабушкинский суд на слушание по делу Алексея Навального, которого обвиняют в клевете на ветерана войны Игната Артеменко, сообщает пресс-служба суда.

Ранее на предыдущее заседание по этому делу пришел представитель Великобритании. На еще один суд по замене наказания с условного срока на реальный по делу «Ив Роше» пришли, по оценке Мосгорсуда, представители 14 стран, входящих в ЕС.