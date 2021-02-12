Дипломаты ЕС повторно пришли на заседание суда по делу Навального

Сотрудники посольства Эстонии и Латвии в Москве пришли в Бабушкинский суд на слушание по делу Алексея Навального, которого обвиняют в клевете на ветерана войны Игната Артеменко, сообщает пресс-служба суда.

Ранее на предыдущее заседание по этому делу пришел представитель Великобритании. На еще один суд по замене наказания с условного срока на реальный по делу «Ив Роше» пришли, по оценке Мосгорсуда, представители 14 стран, входящих в ЕС.

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В МИД России активность иностранных дипломатов в иностранных судах назвали вмешательством в российские внутренние дела. В ряде посольств в ответ заявили, что посещение представителями дипведомства судов по месту их пребывания является нормальной практикой, закрепленной Венской конвенцией.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЭстонияЛатвияЕвросоюзСудАлексей Навальный
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