Дипломат призвал россиян пока и не мечтать о поездках в Европу
Евросоюз в ближайшее время не откроет свои внешние границы. Об этом заявил постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов.
«Об открытии внешних границ Евросоюза, а это я уверен наших сограждан интересует больше, речи пока не идет», - сказал дипломат, добавив, что власти ЕС намерены вернуться к этому вопросу не раньше 15 июня, передает РИА Новости.
Ранее глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что Германия и ряд других популярных среди туристов европейских стран надеются снять предупреждение об опасности путешествий с 15 июня.
Накануне в России неоднократно прозвучали призывы отказаться от зарубежных поездок. Так провести отпуск внутри страны призвал глава правительства Михаил Мишустин — он напомнил, что коронавирус был завезен в Россию из-за рубежа, передает RT.
Отказаться от зарубежного туризма позже призвал и МИД России. В ведомстве заявили, что поездки за границу действительно могут повысить риски повторного завоза коронавируса в страну, отмечает Ura.ru
В свою очередь глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что россиян ожидает «новая нормальность». Это, по ее словам, означает, что коронавирус не собирается «уходить» из человеческой популяции, пишет «Свободная пресса».
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