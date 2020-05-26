Дипломат призвал россиян пока и не мечтать о поездках в Европу

«Об открытии внешних границ Евросоюза, а это я уверен наших сограждан интересует больше, речи пока не идет», - сказал дипломат, добавив, что власти ЕС намерены вернуться к этому вопросу не раньше 15 июня, передает РИА Новости.



Ранее глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что Германия и ряд других популярных среди туристов европейских стран надеются снять предупреждение об опасности путешествий с 15 июня.



Накануне в России неоднократно прозвучали призывы отказаться от зарубежных поездок. Так провести отпуск внутри страны призвал глава правительства Михаил Мишустин — он напомнил, что коронавирус был завезен в Россию из-за рубежа, передает RT.



Отказаться от зарубежного туризма позже призвал и МИД России. В ведомстве заявили, что поездки за границу действительно могут повысить риски повторного завоза коронавируса в страну, отмечает Ura.ru



В свою очередь глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что россиян ожидает «новая нормальность». Это, по ее словам, означает, что коронавирус не собирается «уходить» из человеческой популяции, пишет «Свободная пресса».

