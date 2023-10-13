Дима Билан вышел на связь после госпитализации

Он поблагодарил неравнодушных к его состоянию людей и попросил не переживать за него.

«У меня идет все в плановом режиме, все нормально, стабильно, не переживаем», - сказал Билан.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что Дима Билан заболел и отменил концерты в нескольких городах.

