Дима Билан вышел на связь после госпитализации

Певец Дима Билан вышел на связь со своими поклонниками после госпитализации. Он опубликовал видео в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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Он поблагодарил неравнодушных к его состоянию людей и попросил не переживать за него.

«У меня идет все в плановом режиме, все нормально, стабильно, не переживаем», - сказал Билан.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что Дима Билан заболел и отменил концерты в нескольких городах.

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ФОТО: РИА Новости//Екатерина Лызлова
ТЕГИ:МузыкантыДима Билан

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