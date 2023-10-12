Фигурист Ягудин сообщил, что перенёс операцию на втором колене
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин в своем Telegram-канале рассказал об операции на колене.
Фигурист опубликовал два фото из больничной палаты. Первое было сделано 5 октября, а второе - сейчас. На обоих фотографиях спортсмен лежит на больничной кушетке с забинтованной ногой.
Он рассказал, что в начале октября ему уже делали операция на колено, но на другой ноге.
Ранее советский и российский музыкант, заслуженный артист России, лидер группы «Моральный кодекс» 63-летний Сергей Мазаев признался, что у него диагностирована доброкачественная опухоль, напоминает «Радиоточка НСН».
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