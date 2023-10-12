Фигурист Ягудин сообщил, что перенёс операцию на втором колене

Фигурист опубликовал два фото из больничной палаты. Первое было сделано 5 октября, а второе - сейчас. На обоих фотографиях спортсмен лежит на больничной кушетке с забинтованной ногой.

Он рассказал, что в начале октября ему уже делали операция на колено, но на другой ноге.

Ранее советский и российский музыкант, заслуженный артист России, лидер группы «Моральный кодекс» 63-летний Сергей Мазаев признался, что у него диагностирована доброкачественная опухоль, напоминает «Радиоточка НСН».