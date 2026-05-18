Дима Билан продал особняк на Новорижском шоссе в Подмосковье
Заслуженный артист РФ Дима Билан продал свой дом в элитном посёлке на Новорижском шоссе в Подмосковье. Об этом со ссылкой на компанию NF Group, ставшей эксклюзивным консультантом по продаже, сообщает ТАСС.
Двухэтажный особняк в коттеджном поселке «Монтевиль» выставили на продажу осенью 2025 года. За недвижимость площадью 440 квадратных метров певец хотел получить 270 млн рублей, однако в итоге снизил цену до 250 млн рублей.
По словам исполнителя, особняк на Новорижском шоссе он решил продать ради покупки другого загородного дома. В NF Group не стали раскрывать личность нового владельца недвижимости, отметив лишь, что это «непубличная персона».
Ранее актёр Стивен Сигал снизил стоимость своего особняка в Подмосковье с 700 млн до 650 млн рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
