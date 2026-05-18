Глава Минобороны Украины заявил о покупке партии экспериментальных авиабомб
Глава Минобороны Украины Михаил Фёдоров заявил о готовности к боевому применению первой украинской управляемой авиационной бомбы (УАБ). Об этом сообщает RT.
По его словам, это собственная разработка украинских инженеров. Фёдоров указал, что работы по созданию УАБ длились 17 месяцев.
«Минобороны Украины уже закупило первую экспериментальную партию», — заключил он.
Ранее российский концерн «Калашников» разработал уникальные многопульные автоматные патроны для борьбы с дронами в зоне СВО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
