Дилеры назвали стоимость электрического «Москвича»

Стоимость электрического кроссовера «Москвич 3е» составила 3,5 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дилерский центр «Петровский» автосалона «Белая дача».

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Представитель автосалона уточнил, что рекомендованные розничные цены одинаковые для всех дилеров, их устанавливает производитель.

«Первые автомобили приехали, можем уже принимать клиентов... люди интересуются, знают, что мы дилеры. По ценам: с двигателем внутренного сгорания - 1,97 млн рублей, с электрическим - 3,5 млн рублей», - добавил он.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что бизнесу и региональным чиновникам следует покупать отечественные автомобили, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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