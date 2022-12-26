Дилеры назвали стоимость электрического «Москвича»
Стоимость электрического кроссовера «Москвич 3е» составила 3,5 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дилерский центр «Петровский» автосалона «Белая дача».
Представитель автосалона уточнил, что рекомендованные розничные цены одинаковые для всех дилеров, их устанавливает производитель.
«Первые автомобили приехали, можем уже принимать клиентов... люди интересуются, знают, что мы дилеры. По ценам: с двигателем внутренного сгорания - 1,97 млн рублей, с электрическим - 3,5 млн рублей», - добавил он.
Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что бизнесу и региональным чиновникам следует покупать отечественные автомобили, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru