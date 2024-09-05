«Мощности есть!»: АЭС на Дальнем Востоке заменят «грязные» угольные станции

«Станция на Дальнем Востоке рассматривалась еще в советское время, в 90-е годы тоже рассматривался проект. Обязательно надо сделать, потому что там же вся энергетика в основном угольная, а уголь – это самый грязный, самый неэкологичный вид топлива. Что касается 2032 года, это самый оптимистичный вариант. Когда будет определен проект и выделено финансирование, сразу начнется изготовление оборудования. Потому что, например, корпус реактора изготавливается больше тридцати месяцев», - объяснил он.

По его словам, мощностей для запуска АЭС хватит, новый проект обеспечит работу важных для страны предприятий, которые расположены на Дальнем Востоке.

«А мощности есть такие, у нас сейчас завод в Волгодонске очень расширен, «Атоммаш» завод очень серийно уже выпускает корпуса. Потом у нас в Петербурге есть завод. Технических проблем нет, вопрос только организационный и финансовый. На Дальнем Востоке атомная энергетика необходима для замены угольных станций. Дальний Восток сейчас очень развивается, там сейчас работает очень крупная верфь «Звезда», судостроительный комплекс крупный. Там же еще завод, который занимается ремонтом и техническим обслуживанием атомных подводных лодок. И потом еще масса других предприятий есть, включая машиностроение и транспорт железнодорожный. Потребность есть. Еще совместный может быть проект с Китаем или с Кореей. Именно атомная энергетика это, конечно, наиболее перспективный путь для энергообеспечения таких регионов», - рассказал Муратов.

Со своей стороны, доктор технических наук, профессор, экс-начальник инспекции по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Госатомнадзора СССР Владимир Кузнецов отметил в беседе с НСН, что Дальнему Востоку не нужны дополнительные мощности АЭС, электроэнергию будут продавать в Китай.

«На Дальнем Востоке такие мощности не нужны, которые планируют делать, 1200 мегаватт, это стандартный энергоблок. А для чего это делается? Чтобы электроэнергию гнать в Китай. Потому что с Дальнего Востока на данный момент китайцы отказались от нашей электроэнергии. Не потому что она такая плохая или еще что-то, а потому что те электростанции, которые есть на Дальнем Востоке, они имеют ограниченный ресурс, они все старые. Они постоянно выходят из строя, естественно, китайцев это не устраивает», - рассказал Кузнецов.

На строительство АЭС уйдут десятилетия и миллиарды, учитывая нехватку урана, уверен он.

«Еще никто и не думал даже проектировать эту станцию. Если проектирование начнется в 2025 году, а пуск уже в 2032, таких хирургических сроков в нашей атомной энергетике просто не существует. И не только в нашей, но и в мировой практике. Обычно станцию строят от момента проектирования до момента пуска 12-14 лет. Это в лучшем случае. Когда мы говорим об этом, мы всегда должны понимать, нам ресурсов хватит или нет. Главный ресурс для атомной станции - это уран. А у нас его нет. Чтобы обустроить новые урановые месторождения, в частности, в Якутии, нужна цифра где-то порядка 10-15 миллиардов долларов. Цифры все дикие абсолютно в этом плане», - предупредил он.

Глава «Росатома» Алексей Лихачев сообщил, что пока речь идет о создании таких мощностей в Хабаровске, Владивостоке, Приморском крае и в Комсомольске-на-Амуре. Окончательные сроки будут определены отдельным решением правительства, передает «Радиоточка НСН».

