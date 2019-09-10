Роскачество назвало продукты, которые лучше не мыть

Специалисты Роскачества рассказали, какие продукты питания лучше не мыть. В список они включили курицу, яйца и грибы. Он размещен на сайте организации. Эксперты пояснили, что опираются на рекомендации Министерства сельского хозяйства США (USDA) и Университета штата Северная Каролина.

Отмечается, что при мытье этих продуктов бактерии не погибают, а распространяются по кухне. Например, в 25% случаев у людей, которые ополаскивали мясо птицы перед приготовлением, была диагностирована острая кишечная инфекция, которая вызвана бактерией сальмонеллой, пишут «Известия».

Если мыть яйцо, то можно повредить тонкую кутикулу, покрывающую этот продукт. В результате микробы попадают в его содержимое. Бороться с бактериями специалисты советуют не мытьем курицы и яиц, а путем хорошей термической обработки.

Грибы же при мытье теряют часть вкуса и аромата.

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