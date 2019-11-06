Диетологи рассказали россиянам об идеальном завтраке

Также задуматься о качестве своего завтрака советуют тем, кто ведет активный образ жизни. Таким людям посоветовали остановить свой выбор по утрам на сытных кашах, поскольку такая еда помогает сохранить чувство сытости на долгое время.

А вот известный «английский завтрак» диетологи посоветовали не выбирать в качестве первого приема пиши. Поясняется, что бекон, яичница-глазунья, тосты и фасоль в томатном соусе противопоказаны людям с проблемами сердечно-сосудистой системы, а также тем, кто страдает ожирением.

Неудачным вариантом для завтрака оказался и йогурт. Его посоветовали исключить из утреннего рациона из-за быстрого выведения его из желудка. Диетологи объяснили, что уже через 15-20 минут после его употребления чувство голода снова появится, а в желудке продолжат выделяться ферменты и соляная кислота.

Также россиянам посоветовали отказаться от бутербродов. А заядлым любителям такого завтрака рекомендовали заменить обычный хлеб – цельнозерновым, а колбасу – натуральным мясом.

