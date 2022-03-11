Диетолог: Из-за ухода сетей фастфуда тенденция к ожирению может замедлиться
Уход из России сетей быстрого питания приведет к замедлению тенденции к ожирению населения крупных городов. Об этом сообщает издание Lenta.ru со ссылкой на врача-диетолога отделения диетологии Эндокринологического научного центра Елизавету Варданян.
По ее словам, из-за приостановки деятельности иностранных сетей фастфуда в нашей стране доступность этой пищи будет сильно ограничена. При этом диетолог подчеркнула, что пока нельзя сказать, как это повлияет на количество людей, страдающих ожирением.
8 марта сеть быстрого питания McDonald's объявила о временном прекращении работы в России. Позже аналогичное заявление сделали в компании KFC.
Президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что корпорация McDonald's приняла решение уйти из РФ исключительно по политическим мотивам.
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