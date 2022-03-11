Диетолог: Из-за ухода сетей фастфуда тенденция к ожирению может замедлиться

Уход из России сетей быстрого питания приведет к замедлению тенденции к ожирению населения крупных городов. Об этом сообщает издание Lenta.ru со ссылкой на врача-диетолога отделения диетологии Эндокринологического научного центра Елизавету Варданян.

По ее словам, из-за приостановки деятельности иностранных сетей фастфуда в нашей стране доступность этой пищи будет сильно ограничена. При этом диетолог подчеркнула, что пока нельзя сказать, как это повлияет на количество людей, страдающих ожирением.