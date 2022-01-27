Диетологи рассказали, как грейпфрут действует на здоровье

Грейпфрут, благодаря имеющимся в нем витамину С и кремнию, повышает синтез коллагена в организме и укрепляет иммунитет человека. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости со ссылкой на диетолога Светлану Зеленцову.

По ее словам, в этом фрукте содержится много фитохимических веществ, некоторые из которых замедляют процесс старения, улучшают состояние сосудов и сердца и даже подавляют аппетит. Она также добавила, что нарингенин обладает противоопухолевыми, антиоксидантными, антибактериальными, противовоспалительными и противовирусными действиями.