Диетологи рассказали, как грейпфрут действует на здоровье

Грейпфрут, благодаря имеющимся в нем витамину С и кремнию, повышает синтез коллагена в организме и укрепляет иммунитет человека. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости со ссылкой на диетолога Светлану Зеленцову.

По ее словам, в этом фрукте содержится много фитохимических веществ, некоторые из которых замедляют процесс старения, улучшают состояние сосудов и сердца и даже подавляют аппетит. Она также добавила, что нарингенин обладает противоопухолевыми, антиоксидантными, антибактериальными, противовоспалительными и противовирусными действиями.

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Зеленцова рассказала, что грейпфрут, благодаря содержащемуся в нем нобилетину, полезно употреблять при ожирении и атеросклерозе. Диетолог отметила, что фрукт помогает при сниженной кислотности желудочного сока и застое желчи.

При этом она подчеркнула, что злоупотреблять грейпфрутом нежелательно, так как его активные вещества снижают действие ферментов, которые важны при детоксикации многих веществ организма.

В связи с этим она порекомендовала есть грейпфрут только один раз в неделю, отметив, что необходимо полностью исключить его из рациона, если у человека возникли острые заболевания желудочно-кишечного тракта или повышенная чувствительность к салицилатам.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Врач-диетологЕдаФруктыЗдоровье
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