Джереми Кларксон рассказал о похудении по диете королевы Великобритании

Экс-ведущий автомобильного шоу Top Gear Джереми Кларксон рассказал о диете королевы Великобритании Елизаветы II. Английский журналист сообщил также, что решил последовать примеру Ее Величества, пишет The Sun.

Кларксон, в недавнем прошлом любитель вредной пищи, приверженец курения, решил вооружиться «королевским подходом» за собственное здоровье.

«Сегодня у меня был на ланч, салат и вода. Вы знаете, что королева не ходит в спортзал и не бегает - ей 93 года, и с ней все в порядке. Я слышал, что она питается маленькими порциями. Обычно она съедает немного мусса и кусочек латука», - рассказал шоумен.

Напомним, после увольнения из Top Gear в 2015 году Джереми Кларксон начнет вести британскую версию шоу «Кто хочет стать миллионером?». Пилотные программы уже в процессе съемок.

Ранее д﻿иетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева в эфире НСН объяснила, как связан рост больных ожирением и дешевые продукты.

