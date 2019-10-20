Диетологи назвали продукты, которые лучше не есть

В частности, диетолог Пилар Эскер настоятельно рекомендовал не употреблять рафинированную муку, так как она, по его словам, в среднесрочной и долгосрочной перспективе может привести к развитию диабета.

Вредными специалисты признали алкоголь, колбасные изделия, обезжиренную молочку, снеки, выпечку и полуфабрикаты.

Кроме того, диетологи посетовали на то, что устали опровергать домыслы о том, что два бокала вина в день приносят пользу здоровью. По их словам, это утверждение только вранье, но и настоящее варварство.

