Диетологи назвали продукты, которые лучше не есть
Испанские диетологи подвергли критике утверждение, согласно которому умеренное употребление даже по определению вредных продуктов безопасно для здоровья, сообщает газета La Vanguardia.
В частности, диетолог Пилар Эскер настоятельно рекомендовал не употреблять рафинированную муку, так как она, по его словам, в среднесрочной и долгосрочной перспективе может привести к развитию диабета.
Вредными специалисты признали алкоголь, колбасные изделия, обезжиренную молочку, снеки, выпечку и полуфабрикаты.
Кроме того, диетологи посетовали на то, что устали опровергать домыслы о том, что два бокала вина в день приносят пользу здоровью. По их словам, это утверждение только вранье, но и настоящее варварство.
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