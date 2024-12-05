Диетолога и телеведущего Алексея Ковалькова похоронят 6 декабря

По его словам, церемония прощания с диетологом пройдёт в Храме Первосвятителей Московских в посёлке Горки Ленинские.

Славин отметил, что Ковальков четыре года боролся с онкологическим заболеванием, но «умирать не собирался».

«Он работал до последнего, глобально ему стало хуже недели полторы назад, говорил, что стал быстрее уставать... умирать не собирался», - заключил управляющий.

Алексей Ковальков умер 5 декабря в возрасте 62 лет, сообщает RT. По данным Forbes, он входил в тройку самых востребованных диетологов Москвы.

