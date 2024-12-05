Диетолога и телеведущего Алексея Ковалькова похоронят 6 декабря
Российского врача-диетологом, доктором медицинских наук РАЕН, теле- и радиоведущего Алексея Ковалькова похоронят 6 декабря. Об этом NEWS.ru заявил управляющий клиники Ковалькова Максим Славин.
По его словам, церемония прощания с диетологом пройдёт в Храме Первосвятителей Московских в посёлке Горки Ленинские.
Славин отметил, что Ковальков четыре года боролся с онкологическим заболеванием, но «умирать не собирался».
«Он работал до последнего, глобально ему стало хуже недели полторы назад, говорил, что стал быстрее уставать... умирать не собирался», - заключил управляющий.
Алексей Ковальков умер 5 декабря в возрасте 62 лет, сообщает RT. По данным Forbes, он входил в тройку самых востребованных диетологов Москвы.
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