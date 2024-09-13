Диетолог Соломатина рассказала, как снизить вред от шарлотки
Вред, который наносит организму сладкая шарлотка, можно минимизировать. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.
По её словам, для этого следует вместо сахара использовать сахарозаменители, либо выбирать более сладкие яблоки.
Также можно делать шарлотку из муки погрубее, добавляя обдирную, ржаную муку и отруби, или использовать сухари.
«Таким образом... не так быстро будет повышаться уровень глюкозы в крови, плюс будет корм нашим полезным бактериям», — указала эксперт.
Соломатина добавила, что сладкое любят патогенные бактерии, и полезным бактериям «всё сложнее становится бороться».
Ранее эксперты Роскачества заявили, что для выпечки блинов следует приобретать муку в плотной бумажной упаковке, сливочное масло в фольгированной упаковке, и рафинированное подсолнечное масло, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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