Диетолог Соломатина рассказала, как снизить вред от шарлотки

По её словам, для этого следует вместо сахара использовать сахарозаменители, либо выбирать более сладкие яблоки.

Также можно делать шарлотку из муки погрубее, добавляя обдирную, ржаную муку и отруби, или использовать сухари.

«Таким образом... не так быстро будет повышаться уровень глюкозы в крови, плюс будет корм нашим полезным бактериям», — указала эксперт.

Соломатина добавила, что сладкое любят патогенные бактерии, и полезным бактериям «всё сложнее становится бороться».

Ранее эксперты Роскачества заявили, что для выпечки блинов следует приобретать муку в плотной бумажной упаковке, сливочное масло в фольгированной упаковке, и рафинированное подсолнечное масло, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».