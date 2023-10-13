Диетолог рассказала, полезны ли сырые яйца

Она заявила, что сырые яйца есть можно, и ими невозможно отравиться, но усваиваются они лучше в сваренном состоянии.

«В случае [варки] усваиваются лучше, потому что в яйце есть авидин, который препятствует усвоению многих компонентов», - сказала она.

Врач отметила, что , что для наиболее безопасного употребления яиц необходимо их варить до крутого состояния, либо готовить из них омлет.



