Диетолог рассказала, полезны ли сырые яйца

Организм лучше всего усваивает яйца, когда белок сварен полностью, а желток - наполовину. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

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Она заявила, что сырые яйца есть можно, и ими невозможно отравиться, но усваиваются они лучше в сваренном состоянии.

«В случае [варки] усваиваются лучше, потому что в яйце есть авидин, который препятствует усвоению многих компонентов», - сказала она.

Врач отметила, что , что для наиболее безопасного употребления яиц необходимо их варить до крутого состояния, либо готовить из них омлет.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Горшкова
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