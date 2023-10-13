Диетолог рассказала, полезны ли сырые яйца
13 октября 202317:42
Организм лучше всего усваивает яйца, когда белок сварен полностью, а желток - наполовину. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.
Она заявила, что сырые яйца есть можно, и ими невозможно отравиться, но усваиваются они лучше в сваренном состоянии.
«В случае [варки] усваиваются лучше, потому что в яйце есть авидин, который препятствует усвоению многих компонентов», - сказала она.
Врач отметила, что , что для наиболее безопасного употребления яиц необходимо их варить до крутого состояния, либо готовить из них омлет.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru