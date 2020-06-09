Диетолог рассказала, чем полезна черешня

Диетолог Анна Гончарова рассказала, чем полезна черешня и как правильно выбирать эту ягоду. Этим эксперт поделилась в интервью «МИР 24».

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По словам Гончаровой, в этой ягоде большое количество магния, марганца, меди, калия, кальция и железа. Такой набор витаминов помогает обеспечивать нормальное кроветворение, в связи с этим черешня особенно рекомендуется людям с синдромом железодефицита или анемией, объяснила эксперт.

Также черешня благотворно влияет на сердце за счет высокого содержания калия и клетчатки. Кроме того, согласно диетологу, эту ягоду рекомендуют людям с высокой физической нагрузкой, поскольку черешня способствует расслаблению мышц.

Чтобы правильно выбрать ягоду, Гончарова рекомендует обращать внимание на запах. По ее словам, важно, чтобы ягода не имела запаха брожения.

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ФОТО: flickr/Richard Bitting
ТЕГИ:Фрукты
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