Диетолог посоветовала не худеть перед отпуском

Голодание для того, чтобы быстро сбросить вес перед отпуском может стать причиной еще больших проблем с лишними килограммами. Об этом рассказала «Вечерней Москве» врач-диетолог Елена Соломатина.

По словам специалиста, когда человек садится на жесткую диету, ферменты, необходимые для переваривания пищи, перестают вырабатываться в нужном объеме. Когда человек приезжает на отдых и начинает есть нормально, то желудок отказывается справляться с таким объемом пищи, и организм опять начинает откладывать жир. Это ведет к набору веса, причем избавиться от него не поможет даже плавание, пишут «Известия».

Ранее диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева в эфире НСН согласилась с мнением, что шаурма может стать достойным перекусом, но при условии грамотного приготовления.

