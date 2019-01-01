Банан вместо шаурмы. Диетолог посоветовала, чем перекусить в мегаполисе
Кандидат медицинских наук Маргарита Королева в эфире НСН рассказала, что шаурму лучше готовить самостоятельно.
Шаурму назвали полезным перекусом, так как в ней есть всё необходимое организму с точки зрения правильного питания. Об этом рассказал врач-диетолог Сергей Обложко. По его словам, овощи, куриное мясо и некалорийные соусы являются достойным вариантом перекусить в ритме большого города. При этом он сообщил о двух проблемах - большое количество масла, которое добавляется в блюдо, и большое количество теста на концах шаурмы. По мнению диетолога, его лучше выбросить, а съесть только основную часть, отмечает РИА Новости.
Диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева в эфире НСН согласилась с мнением, что шаурма может стать достойным перекусом, но при условии грамотного приготовления.
«Если шаурма приготовлена своими руками, то она может помочь перекусить человеку в мегаполисе. В заботе о собственном здоровье каждый человек подумает о том, из какого мяса сделать начинку, как украсить овощами, какой соус добавить, чтобы не умереть от голода в большом городе. Я не доверяю точкам фастфуда, иногда вызывают опасения санитарные условия, в которых готовятся такие продукты, соусы могут содержать большое количество консервантов. Мясо, которое используется для приготовления шаурмы, иногда сомнительного качества и свежести. Безусловно, есть точки, которые ответственно подходят к приготовлению шаурмы, но каждый должен в первую очередь сам беспокоиться о своем здоровье. В качестве перекуса можно взять банан или съесть яблоко, а потом добраться до места, где можно полноценно пообедать», - отметила она.
Ранее в беседе с НСН Маргарита Королева рассказала, как приготовить шашлык «без последствий» для организма. По ее словам, шашлык совсем необязательно делать из мяса. Это может быть птица, овощи и даже грибы. В качестве гарнира на столе вместе с шашлыком должны быть овощи и большое количество зелени. Они содержат в составе пищевые волокна, которые стимулируют работу ЖКТ и выработку ферментов, помогающих нам усваивать достаточно тяжелый продукт.
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