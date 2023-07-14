Эколог рассказала, какие виды упаковок для продуктов наносят вред здоровью

Блюда навынос могут содержать опасные вызывающие рак канцерогены, которые попадают в еду через контакт с упаковкой. О том, какие материалы могут навредить здоровью, рассказала руководителю Союза энергоэкологической безопасности Наталья Соколова в беседе с «Вечерней Москвой».

Как отметила эксперт, коробки от пиццы не подлежат переработке, так как картон пропитывается жиром. Однако производители различными методами пытаются сделать одноразовую упаковку водонепроницаемой и устойчивой к жиру, обрабатывая ее полифторалкильными веществами — «вечными химикатами» и «вечными загрязнителями окружающей среды». К таким элементам относятся около 9000 химических веществ, в том числе GenX, PFBS, PFOA, PFOS.

«В 1940-х годах, когда PFAS только начали использовать, экологи и ученые не смогли предсказать их способность распространяться в окружающей среде, а также их токсичность и устойчивость. Тревогу забили лишь в начале этого века. Сегодня нам предстоит решить серьезные проблемы обширного загрязнения этими веществами питьевой воды, воздуха и почвы, в том числе используемой под сельское хозяйство», — поделилась Соколова.

Влияние таких веществ на организм до сих пор полностью не изучено. Однако уже известно, что, накапливаясь, PFAS могут вызывать заболевания щитовидной железы, печени и почек, бесплодие, рак и болезнь Альцгеймера. Кроме того, эти вещества снижают иммунитет и делают организм более уязвимым к вирусам.

Как отметила Соколова, Россия готовится ввести запрет на использование PFAS, которые содержатся почти во всей используемой для продуктов упаковке. Специалист рассказала, что отечественные специалисты нашли безвредную для окружающей среды и человека альтернативу химикату: экологичный и биоразлагаемый пленочный материал без синтетических компонентов.

