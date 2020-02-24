Названы продукты, лишающие сна

24 февраля 202020:00

Немецкий эксперт по питанию Хайдрун Шуберт указал полезные продукты, которые могут помешать сну. Об этом пишет Focus.

Шоколад, чили, имбирь, сырые овощи и салаты, солодка и напитки с содержанием кофеина вошли в этот список.

По словам диетолога, чили и имбирь улучшают пищеварение и могут повысить температуру. А сырые овощи, также активизируя работу пищеварительного тракта, мешают организму перейти в фазу глубокого сна.

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Кофеин, который содержится в энергетических напитках и кофе, стимулирует нервную систему и может вызвать бессонницу. Похожим воздействием обладает теобромин, который есть в составе темного шоколада.

Глицирризиновая кислота солодки повышает давление и влияет на водно-солевой баланс, что негативно отражается на засыпании.

Диетолог рекомендовал для лучшего сна отказаться от плотных ужинов.

Ранее американские ученые назвали вызывающие бессонницу продукты. Исследователи из Колледжа врачей и хирургов при Колумбийском университете в США утверждают, что рацион питания может влиять на сон.

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