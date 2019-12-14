Американские ученые назвали вызывающие бессонницу продукты
Исследователи из Колледжа врачей и хирургов при Колумбийском университете в США выяснили, как рацион питания может влиять на сон. Об этом сообщает MedicalXpress.
Ученые проанализировали данные о питании более чем 50 тыс. добровольцев и пришли к выводу, что чаще бессоннице подвержены люди, которые употребляет продукты с высоким содержанием рафинированных углеводов. Такая еда повышает уровень сахара в крови. Прежде всего, это белый хлеб, сахар, белый рис.
«Когда уровень сахара в крови быстро растет, ваш организм реагирует, выпуская инсулин, и в результате снижение уровня сахара в крови может привести к выбросу гормонов, таких, как адреналин и кортизол, которые могут нарушать сон», — цитируют специалистов Известия.
Лечится бессонница, вызванная углеродным рационом, его изменением. Ученые предлагают ввести в меню цельные фрукты, овощи, клетчатку.
Как отметили специалисты, около 30% взрослых людей подвержены бессоннице.
Ранее член Российского общества сомнологов Павел Кудинов в эфире НСН рассказал, от чего зависит хороший сон.
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