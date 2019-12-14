Американские ученые назвали вызывающие бессонницу продукты

Исследователи из Колледжа врачей и хирургов при Колумбийском университете в США выяснили, как рацион питания может влиять на сон. Об этом сообщает MedicalXpress.

Ученые проанализировали данные о питании более чем 50 тыс. добровольцев и пришли к выводу, что чаще бессоннице подвержены люди, которые употребляет продукты с высоким содержанием рафинированных углеводов. Такая еда повышает уровень сахара в крови. Прежде всего, это белый хлеб, сахар, белый рис.

«Когда уровень сахара в крови быстро растет, ваш организм реагирует, выпуская инсулин, и в результате снижение уровня сахара в крови может привести к выбросу гормонов, таких, как адреналин и кортизол, которые могут нарушать сон», — цитируют специалистов Известия.