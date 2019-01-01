Шеф-повар раскрыл секрет праздничного кулича

У православных началась последняя неделя пасхального поста – Страстная неделя. На Пасху в России красят яйца и пекут куличи. Рецептом правильного кулича в эфире НСН поделился ресторатор и шеф-повар Алексей Зимин.

«Это бисквитное итальянское тесто: яйца, сливочное масло, сахар, мука, дрожжи. Там вопрос в начинке, в цвете – добавление шафрана, чтобы у теста на срезе был красивый желтый оттенок. Это вещь необязательная, но более парадная. Шафран – дорогая специя, можно вместо него добавить куркуму. Она тоже дает ровный, гладкий желтый цвет. Во вкусе они дают слабую пряную ноту. Далее начинка – только ли изюм, или еще курага. И вопрос, глазировать его сверху или нет. Кто-то любит более строгую форму, кто-то – чтобы сверху были церковные купола. Для толстого слоя глазури нужен взбитый белок и сахар. Этой смесью покрыть еще горячий кулич», - рассказал кулинар.

Ранее Алексей Зимин в беседе с НСН объяснил популярность пиццы.

