Диетолог депздрава призвала москвичей есть больше овощей и фруктов
Врачи рассказали, из чего должен состоять дневной рацион жителя столицы. Главный внештатный специалист департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова подчеркнула, что темп жизни мегаполиса требует от горожан ответственного отношения к своему ежедневному рациону питания. Он на 50% должен состоять из овощей, фруктов и ягод.
Помимо этого, 25% должно приходиться на цельнозерновые и бобовые. Столько же нужно отводить на источники полноценного белка - мясо, рыбу, яйца и молочные продукты пониженной жирности. Об этом Антонина Стародубова рассказала во время III Форум социальных инноваций регионов. Он проходит с 19 по 21 июня в павильоне №75 на ВДНХ.
Между тем, ранее в Минздраве назвали два относительно дорогостоящих продукта, от которых нельзя отказываться даже при ограниченном бюджете, – это рыба и мясо. Как пишет «Российская газета», об этом заявила Главный внештатный терапевт Минздрава России Оксана Драпкина. По её словам, помимо белка, эти продукты являются источником незаменимых аминокислот. Медик подчеркнула, что мясо и рыбу стоит употреблять не чаще двух раз в неделю, чтобы не повышать риск развития колоректального рака, отмечает РИА ФАН.
Также врач напомнила и о пользе овощей и фруктов. Большое количество витаминов содержится в капусте, свекле, моркови и яблоках.
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