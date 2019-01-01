Диетолог депздрава призвала москвичей есть больше овощей и фруктов

Врачи рассказали, из чего должен состоять дневной рацион жителя столицы. Главный внештатный специалист департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова подчеркнула, что темп жизни мегаполиса требует от горожан ответственного отношения к своему ежедневному рациону питания. Он на 50% должен состоять из овощей, фруктов и ягод.

Помимо этого, 25% должно приходиться на цельнозерновые и бобовые. Столько же нужно отводить на источники полноценного белка - мясо, рыбу, яйца и молочные продукты пониженной жирности. Об этом Антонина Стародубова рассказала во время III Форум социальных инноваций регионов. Он проходит с 19 по 21 июня в павильоне №75 на ВДНХ.