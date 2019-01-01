Политолог: Уволенной Чибисом замгубернатора еще повезло

Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис уволил своего заместителя Инну Погребняк после прямой линии с президентом. Причиной он назвал случаи выплаты медикам зарплат ниже минимального размера оплаты труда, которые не находили отражения в предоставляемых ему отчетах.

Политтехнолог Марат Баширов в эфире НСН заверил, что увольнение чиновницы было инициативой самого Чибиса, а не приказом из Москвы.

«Андрей Чибис, когда был заместителем министра, очень активно работал с социальными сетями. И он очень хорошо представляет, как устроена федеральная власть. Поэтому сигналы, полученные через социальные сети – очевидно, была какая-то жалоба, которая попала на карандаш в администрацию президента, – для него это серьезный сигнал. Значит, что-то не так. Я ситуацию достаточно хорошо знаю. Он не просто ее уволил. Он сначала разобрался с ситуацией и увидел, что там есть провальные решения, провальная политика. Поэтому не было никакого угодничества с его стороны, не было никакого звонка из администрации. Было его личное решение», - сказал он.