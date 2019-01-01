Прямая линия налила воды. В тюменское село

Семнадцатая по счету «Прямая линия с Владимиром Путиным» прошла в четверг, 20 июня как по нотам. Но оставила странное впечатление: в сравнении с двумя предыдущими она была какой-то скучной, что ли. Не было нерва, заставлявшего в предыдущие годы губернаторов и министров затаив дыхание ждать неудобных вопросов, связанных со сферой их деятельности. Ответы на вопросы социального характера напоминали выдержки из послания Федеральному собранию. Из глав регионов напрячься пришлось разве что губернатору Тюменской области, жители одного из сел которой 20 лет живут без водопровода. При этом рядом с селом проходит водопровод к птицефабрике. Губернатор Александр Моор доложил, что уже сейчас можно подать заявку на подключение к этому водопроводу. «Считайте, что это я подал заявку за них», - сказал Путин. Воде, понятно, быть.

Впрочем, наиболее резонансные темы последнего времени Владимир Путин в ходе «Прямой линии» прокомментировал. На вопрос в связи с принятым законом об оскорблении власти президент указал, что люди должны иметь право на высказывание и право критиковать власть: такая критика должна быть свободной, - сказал Путин. Закон же, по его словам, направлен совсем на другое: на борьбу с оскорблениями символов государства, «чтобы никто не позволял себе глумиться над флагом, гербом и так далее». Генпрокуратуре будет дано поручение внимательно отслеживать случаи злоупотребления этой нормой, которые ограничивали бы права людей критиковать власти любого уровня.

Еще один вопрос от интернет-сообщества касался закона о «суверенном интернете», который, по мнению автора обращения, создает впечатление подготовки нового «железного занавеса». Ни о каких ограничениях в интернете речь не идет, - заверил глава государства. Закон должен обеспечить устойчивую работу интернета в России на случай каких-либо сбоев за пределами страны.

Из ответа Владимира Путина на вопрос из Магадана о девяти миллиардах рублей полковника Захарченко страна узнала, что первая реакция президента на эту коррупционную историю печатных слов не содержала. По утверждению Путина, число коррупционных преступлений в России снижается, потому что борьба с ней идет «решительно и бескомпромиссно».

И даже «дело Голунова», несмотря на то, что разрешилось благополучно для журналиста более чем за неделю до «Прямой линии», нашло комментарий президента. Владимир Путин надеется, что в отношении всех виновных в деле с журналистом «Медузы», которому, как выяснилось, полиция подбросила наркотики, будут проведены следственные действия. На всякий случай глава государства обещал «поговорить» с Генпрокуратурой, ФСБ и МВД.

