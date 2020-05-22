Дежурные группы в московских детсадах будут действовать все лето
Дежурные группы в московских детских садах будут работать все лето, в настоящий момент их посещают 4 тыс детей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на интервью мэра Москвы Сергея Собянина в эфире телеканала "Россия-24".
Собянин подчеркнул, что детсады не были закрыты на протяжении всей пандемии, а работали в режиме дежурных групп весь период карантинных мер. По словам мэра, до введения самоизоляции и режима повышенной готовности в дежурных группах находилось в полтора раза меньше детей.
В целях недопущения распространения коронавирусной инфекции в Москве 29 марта был введен режим повышенной готовности, 15 апреля был введен обязательный пропускной режим для перемещения по городу. Мэр столицы продлил ограничения до конца мая.
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