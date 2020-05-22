Дежурные группы в московских детсадах будут действовать все лето

Собянин подчеркнул, что детсады не были закрыты на протяжении всей пандемии, а работали в режиме дежурных групп весь период карантинных мер. По словам мэра, до введения самоизоляции и режима повышенной готовности в дежурных группах находилось в полтора раза меньше детей.

В целях недопущения распространения коронавирусной инфекции в Москве 29 марта был введен режим повышенной готовности, 15 апреля был введен обязательный пропускной режим для перемещения по городу. Мэр столицы продлил ограничения до конца мая.

