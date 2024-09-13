Деятельность польской организации Belsat признали нежелательной на территории России
Генеральная прокуратура России признала деятельность польской организации Belsat (Belsat TV, Belarusian Satellite) нежелательной на территории страны. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В Генпрокуратуре указали, что Belsat – телеканал, финансируемый МИД Польши и АО «Польское телевидение», аудиторию которого составляют в основном жители Белоруссии и России. Вещатель позиционируется как независимая площадка для «продвижения демократических ценностей и развития гражданского общества».
«На деле же одной из ключевых задач является дискредитация внутренней и внешней политики российских властей, создание негативного образа нашей страны и критика интеграционных процессов в рамках Союзного государства России и Белоруссии», — подчеркнули в ГП.
По данным надзорного ведомства, враждебная риторика СМИ усилилась в условиях специальной военной операции. Телеканал сотрудничает и распространяет материалы ресурсов-иноагентов и организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ.
Ранее в России признали нежелательной работу немецкого «Фонда имени Конрада Аденауэра», напоминает Ura.ru.
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