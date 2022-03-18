Девятилетняя студентка Теплякова продолжает учебу в МГУ
Девятилетняя студентка психологического факультета МГУ Алиса Теплякова продолжает обучение в университете, а также ходит на лекции и семинары. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на семью ребенка.
«Алиса продолжает обучение, посещает лекции и семинары. Читает большое количество литературы и уходит вперед. У нее прекрасные спортивные результаты, которые подтверждаются протоколами ГТО, и первая группа здоровья. [Ректор МГУ] Виктор Садовничий обещал сделать все возможное, чтобы обучить ребенка», - заявили представители девочки в письме агентству.
По словам родителей, проректор МГУ Гусев еще 13 декабря подписал приказ о переводе Алисы на индивидуальный план обучения. Кроме того, родители подчеркнули, что ребенок также оказывает консультации в перерывах между занятиями.
Ранее на факультете психологии МГУ, где учится 9-летняя студентка Алиса Теплякова заявили, что не видели её с начала второго семестра. По словам одногруппников, в последний раз Алиса вместе с отцом приходила в университет во время зимней сессии.
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