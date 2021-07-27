Девятилетняя москвичка сдала вступительные экзамены в МГУ

Девятилетняя москвичка Алиса Теплякова, сдала дополнительные вступительные экзамены в Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова. Об этом рассказал ректор вуза Виктор Садовничий.

По его словам, сейчас проходит процесс конкурсного отбора и зачисления. Ректор не уточнил, какой балл получила Алиса за вступительные испытания и будет ли она зачислена. Садовничий отметил, что если девочка поступит, то ей выделят педагога-психолога, который поможет ей комфортно учиться в университете.

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Ранее Рособрнадзор сообщил, что девочка успешно закончила школу, сдав ЕГЭ по русскому языку, профильной математике, биологии и информатике. Отмечалось, что Теплякова намерена поступить на факультет психологии МГУ. В вузе ранее заявили, что примут ее, если та пройдет вступительные испытания.

Между тем министр здравоохранения России Михаил Мурашко рекомендовал студентам старше 18 лет сделать вакцину от коронавируса, так как скоро начнется новый учебный год, передает телеканал «360».

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ФОТО: Игорь Максимов
ТЕГИ:МГУ
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