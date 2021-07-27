Девятилетняя москвичка сдала вступительные экзамены в МГУ

Ранее Рособрнадзор сообщил, что девочка успешно закончила школу, сдав ЕГЭ по русскому языку, профильной математике, биологии и информатике. Отмечалось, что Теплякова намерена поступить на факультет психологии МГУ. В вузе ранее заявили, что примут ее, если та пройдет вступительные испытания.

Между тем министр здравоохранения России Михаил Мурашко рекомендовал студентам старше 18 лет сделать вакцину от коронавируса, так как скоро начнется новый учебный год, передает телеканал «360».

