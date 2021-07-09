8-летняя девочка из Москвы получила аттестат об окончании школы

Восьмилетняя москвичка получила аттестат об окончании школы. Девочка сдала ЕГЭ. Теперь она собирается поступить на факультет психологии МГУ, сообщили ТАСС в пресс-службе Рособрнадзора. Алиса Теплякова сдавала единый государственный экзамен по русскому, математике, биологии и информатике.

Ранее сообщалось, что участники образовательных патриотических проектов получат дополнительные баллы к ЕГЭ.


Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ШкольникиШкола
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры