Девятилетнюю студентку МГУ могут перевести на индивидуальный план обучения
Девятилетняя студентка МГУ Алиса Теплякова может быть переведена на индивидуальный план обучения в случае успешной сдачи сессии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу психологического факультета, где девочка проходит обучение.
Согласно пресс-службе, Теплякова не появилась на зимней сессии, а связаться с ее родителями не получилось. На факультете не знают, есть ли у девочки намерения продолжать обучение.
Ранее член СПЧ, заведующий кафедрой психологии МГУ Александр Асмолов рекомендовал семье девочки прекратить учёбу из-за возможных психологических последствий для ребёнка.
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