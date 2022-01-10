Девятилетнюю студентку МГУ могут перевести на индивидуальный план обучения

Девятилетняя студентка МГУ Алиса Теплякова может быть переведена на индивидуальный план обучения в случае успешной сдачи сессии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу психологического факультета, где девочка проходит обучение.



Согласно пресс-службе, Теплякова не появилась на зимней сессии, а связаться с ее родителями не получилось. На факультете не знают, есть ли у девочки намерения продолжать обучение.

Ранее член СПЧ, заведующий кафедрой психологии МГУ Александр Асмолов рекомендовал семье девочки прекратить учёбу из-за возможных психологических последствий для ребёнка.

